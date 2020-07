vor 59min

Mann fährt mit Roller in Dachs und muss ins Spital

Am frühen Mittwochmorgen kam es in Herisau AR zu einem Verkehrsunfall. Ein Rollerfahrer prallte in einen Dachs und stürzte in der Folge.

1 / 68 Herisau AR, 08.07.2020: Ein 61-jähriger Rollerfahrer war am frühen Morgen in Richtung Herisau Dorf unterwegs. Auf Höhe der Huebstrasse 24 kreuzte unvermittelt ein Dachs die Strasse. Der Rollerfahrer kollidierte mit dem Tier, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann wurde verletzt und musste ins Spital. Kapo AR Weesen GL, 07.07.2020: Ein Delta-Pilot (38) war am Dienstag in Amden gestartet. Laut Aussagen von Auskunftspersonen sei er

daraufhin gegen 19.50 Uhr mit hoher Geschwindigkeit im Sinkflug in Richtung Tal geflogen und abgestürzt. Beim Absturz zog sich der 38-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Spital gebracht. Kapo GL Widnau SG, 06.07.2020: Ein 70-jähriger Mann war mit seinem Auto und einem angehängten leeren Anhänger unterwegs. Plötzlich fuhr ein Kind mit seinem Velo von einer Hauseinfahrt unvermittelt auf die Strasse und prallte gegen die hintere linke Seite des Autos. Der 4-Jährige stürzte daraufhin und wurde vom Anhänger überrollt. Er wurde unbestimmt verletzt und musste ins Spital. Kapo SG

Ein 61-jähriger Mann fuhr am Mittwochmorgen kurz nach 4.30 Uhr mit seinem Roller auf der Huebstrasse in Richtung Herisau Dorf. Auf Höhe der Huebstrasse 24 kreuzte unvermittelt ein Dachs die Strasse. Der Rollerfahrer kollidierte mit dem Tier, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Durch den Sturz zog sich der Mann eine Unterschenkelfraktur zu und wurde mit der Ambulanz ins Spital überführt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt.