1000 Kilometer: Mann fährt mit Trotti und Hund im Seitenwagen durch die Schweiz

«Hatten Angst, dass es einen Kurzschluss gibt»

Vier Stunden pro Tag am Akku laden

Gestartet ist das Dreiergespann in Altstätten und hat den ersten Stopp beim Walensee eingelegt. Danach ging es nach Luzern, Olten SO, Thun BE, Leukerbad VS und nach Sion VS. Am Samstag war in Sion ein Tag Pause eingeplant, um die «E-Scooter Championship» zu besuchen, die das erste Mal in der Schweiz stattfand. «Wir dachten, dort müssen wir unbedingt hin», so Marx. Von da aus ging es weiter nach Villeneuve VD und Murten FR. Danach geht es zurück nach Solothurn, Wettingen AG und Frauenfeld TG. Zurück nach Altstätten SG führt die Reise des Trios dann am Bodensee entlang, mit einem letzten Stopp in Altenrhein SG.