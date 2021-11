Mann fährt in Sevelen mit vereisten Scheiben los und rammt Kind (7)

Ein 23-jähriger Mann fuhr in Sevelen SG einen siebenjährigen Jungen an. Die Scheiben seines Autos waren vereist.

In Sevelen SG fuhr ein 23-jähriger Autolenker am Dienstagmorgen einen siebenjährigen Jungen auf einem Scooter an, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Der Mann war auf der Bahnhofstrasse Richtung Liechtenstein unterwegs. Zur gleichen Zeit überquerte der Junge einen Fussgängerstreifen auf derselben Strasse, wobei er vom Auto des Mannes gerammt wurde. Der Junge verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 100 Franken.