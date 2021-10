Krasser Vorfall in New York : Mann fällt aus dem 9. Stock auf einen BMW – und überlebt

Wie durch ein Wunder überlebte ein Mann am Mittwoch einen Sturz aus einem Gebäude in New York. Er fiel durch das Dach eines BMW.

1 / 3 Ein 31-jähriger Mann stürzte am 6. Oktober 2021 aus dem neunten Stock eines Gebäudes in New York. Twitter/@christinaabrii Der Mann sei aus dem Auto geklettert und habe versucht, wieder aufzustehen, sagt eine Augenzeugin. Twitter/@christinaabrii Das demolierte Autodach zeigt, wie heftig der Aufprall des Mannes gewesen war. Twitter/@christinaabrii

«Ich hörte einen lauten Knall und dachte zuerst nicht, dass es ein Mensch war», sagte Augenzeugin Christina Smith zur «New York Post». Die 21-Jährige sah am Mittwoch, wie ein Mann in New York aus dem neunten Stock eines Gebäudes fiel und auf dem Dach eines BMW landete. Nach dem Sturz sei der Mann aufgesprungen und habe angefangen zu schreien, so Smith. «Er fragte: ‹Was ist passiert?› Und ich sagte: ‹Du bist hinuntergefallen›», so die junge Frau weiter. Der Mann habe eine dicke Jacke getragen, dies hätte ihn vermutlich vor noch tieferen Wunden bewahrt.

Warum der Mann sich in dem Gebäude befand, sei unklar, sagten Zeuginnen und Zeugen. Er habe sich geweigert, der Polizei seinen Namen zu nennen, so eine Quelle gegenüber der «New York Post».

«Er fiel durch das Schiebedach in das Auto, kletterte dann hinaus und fiel auf den Boden», sagte Mark Bordeaux, der in dem Gebäude arbeitet, aus dem der Mann gefallen war. Danach habe der Mann wieder aufstehen wollen. Passantinnen und Passanten hätten daraufhin mit den Worten «Du weisst nicht, wie verletzt du bist», versucht, ihn dazu zu bringen, liegen zu bleiben.



Der Schwerverletzte sei mit der Ambulanz in ein Spital eingeliefert worden. Am Donnerstag habe er sich noch in kritischem Zustand befunden, sagte Kimberly Wallace-Scalcione, Sprecherin der Stadt Jersey. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine Dritteinwirkung gebe es keine, so Wallace-Scalcione.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!