Ermatingen TG: Mann fällt aus dem Fenster im 3. Stock eines Mehrfamilienhauses

In Ermatingen ereignete sich am frühen Samstagmorgen ein Unfall.

Ein 36-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in Ermatingen aus einem Fenster gestürzt. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, fiel der Mann gemäss ersten Erkenntnissen gegen ein Uhr aus dem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Hornstrasse.