Basel: Schwerer Unfall am Barfüsserplatz

Beim Barfüsserplatz in Basel wurde am Donnerstagabend ein 65-jähriger Mann bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Basler Kantonspolizei mitteilte, stürzte der Mann beim Aussteigen aus einem Tram der Linie 3 am Kohlenberg unglücklich. Er sei mit dem Kopf aufgeschlagen und sein Bein geriet zwischen Trottoir und Tram. Der Wagenführer des Trams habe den Unfall aber nicht bemerkt und fuhr los in Richtung Steinenberg.