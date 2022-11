Kostroma, Russland : Mann feuert Leuchtpistole in Nachtclub ab – mindestens 15 Todesopfer

Tödlicher Streit in einem Nachtclub: Bei einem Streit zückte ein Unbekannter eine Leuchtpistole und drückte ab – es kam zum Brand. Mindestens 15 Menschen starben in den Flammen.

Bei einem Brand im Nachtclub Polygon in der russischen Stadt Kostroma sind am Samstag 15 Menschen getötet worden. Die Behörden teilten mit, das Feuer sei am frühen Morgen gegen drei Uhr ausgebrochen. Eine Person habe offenbar während eines Streits eine Leuchtpistole abgefeuert. Fünf Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr konnte 250 Menschen in Sicherheit bringen.