Aktualisiert vor 5min

Mann hat sich in Wohnung verschanzt

Polizei riegelt Gebiet in Arlesheim BL ab nach mehreren lauten Knallen

In Arlesheim in Basel-Land hat sich ein Mann in seiner Wohnung verschanzt. Als die Polizei eintraf hörte sie mehrere laute Knalle. Ob es sich um Schüsse gehandelt hat, ist unklar.





von Bianca Lüthy, Steve Last, Nora Bader

1 / 6 In Arlesheim BL hat ein Mann mehrere Schüsse abgefeuert. Google Die Polizei hat das Gebiet grossräumig abgesperrt. Leser-Reporter Gegen 10 Uhr morgens ist bei der Polizei eine Meldung eingegangen, dass sich eine Person an der Baslerstrasse 57 auffällig verhält. 20 Minuten

Ein Mann hat sich in seiner Wohnung in Arlesheim BL verschanzt. Der Mann sei offenbar psychisch angeschlagen, wie die «Basler Zeitung» schreibt. Dies bestätigt auch die Polizei.

Gegen 10 Uhr morgens ist bei der Polizei eine Meldung eingegangen, dass sich eine Person an der Baslerstrasse 57 auffällig verhält. Als die Polizei im Wohngebiet eintraf, hörte sie zwei laute Knalle. Ob es sich um Schüsse handelte, ist nicht bestätigt.

Die Polizei hat das Gebiet um die Baselstrasse 57 in Arlesheim grossräumig abgeriegelt. Nachdem sie die lauten Knalle gehört haben, haben Polizisten versucht, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen – jedoch ohne Erfolg. Spezialkräfte sind dann in die Wohnung des Mannes eingedrungen.

50 Polizisten im Einsatz

Nach Angaben der Polizei wohnt der psychisch angeschlagene Mann in der Wohnung, wo er sich verschanzt hat. Zur Zeit sind 50 Polizisten im Einsatz. Das Gebiet wurde grossräumig abgesperrt.