Voyeur im Oberwallis : Mann filmt auf öffentlichen WCs Hunderte Frauen mit Minikameras

In verschiedenen Damentoiletten im Oberwallis hat ein 54-Jähriger Frauen heimlich gefilmt und fotografiert. Nun wurde er dafür per Strafbefehl verurteilt.

Diese brachte er jeweils auf Höhe des Waschbeckens an. (Symbolbild)

In diversen Damentoiletten im Oberwallis, unter anderem in einer Bergstation und einem Restaurant, versteckte ein 54-jähriger Oberwalliser immer wieder Minikameras. Zwischen Anfang und Mitte 2020 soll er mindestens 30 bis 40 Mal Frauen heimlich gefilmt haben, indem er die Aufnahmegeräte auf Höhe der Waschbecken installierte, wie der «Walliser Bote» berichtet. Gemäss Strafbefehl, welcher der Zeitung vorliegt, schaute sich der Mann die Filme und Fotos zu Hause an und speicherte sie ab. Insgesamt 379 Filme und Fotos von verschiedenen Frauen sollen auf den Datenträgern gefunden worden sein.