Der Fall eines Taiwaner, der sein Iphone 11 Pro Max in einem See verloren hat, sorgt für Furore. Denn, nachdem er es zurückbekommen hat funktioniert das Telefon noch.

So habe «Chen», wie der Mann laut Taiwan News in einer Facebook-Gruppe genannt wird, im März 2020 an einer touristischen Aktivität am Sun Moon Lake teilgenommen, um sich im Stand-up-Paddle-Boarding zu versuchen. Dabei verlor dieser sein Handy. Es rutschte ihm aus der Halterung, die an seinem Hals befestigt war. Er sei danach so bestürzt gewesen, dass er sich auch nicht weiter im Paddeln versuchte.