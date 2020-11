Euscorpius italicus

Die Tiere dieser Skorpionart können bis zu fünf Zentimeter lang werden. Das Vorkommen reicht vom Südosten Frankreichs bis an die Ostküste des Schwarzen Meeres in Russland und Georgien. Die Tiere gelten als ausgesprochene Kulturfolger und deswegen sind Aufenthalte in Häusern in anderen Regionen keine Seltenheit. Sie werden so auch verschleppt.