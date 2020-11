Es war am Black Friday vor dem Interdiscount in Arbon.

Vor einem Geschäft in Arbon hat Eduardt Latifi eine Tasche mit 9000 Franken Bargeld gefunden.

Am Black Friday war der 26-jährige Eduardt Latifi mit seiner Frau und dem kleinen Sohn in Arbon unterwegs. Vor einem Geschäft fiel Latifi eine rote Tasche auf. Er sagt: «Die Tasche stand verlassen vor dem Eingang. Ich dachte sofort, jemand hat sie verloren.» Er habe keine Angst gehabt, dass im Innern etwas Gefährliches sein könnte. So hat sich der 26-Jährige entschieden, die Tasche genauer anzuschauen. Sie sei sehr abgenutzt gewesen.