Keine Zeit zum Anziehen – Mann flieht in St. Gallen barfuss und in kurzen Hosen vor Polizei 

Keine Zeit zum Anziehen

Auch Ladendieb und Drogendealer festgenommen

Mitte Januar fielen Zivilfahndern der Kantonspolizei St. Gallen ausserdem zwei Männer auf der Zürcherstrasse in St. Gallen auf. Einer der beiden, ein 22-jähriger Algerier, wurde als gesuchter Ladendieb erkannt und festgenommen. Der Mann gab zu, Ladendiebstähle in mehreren Kantonen begangen zu haben.

Nachgewiesen wurden ihm insbesondere Diebstähle von Parfumflaschen im Gesamtwert von mehr als zehntausend Franken. Gegen den Mann lag zudem eine gültige Einreisesperre in die Schweiz vor. Der zuständige Staatsanwalt führte ein Schnellverfahren durch. Im Anschluss wurde der Algerier durch das Migrationsamt in Ausschaffungshaft genommen.

Schliesslich kam es auch in Flawil SG zu einer Festnahme. Fahnder konnten am 18. Januar einen Mann beobachten, welcher des Drogenhandels verdächtigt wurde. Da er jedoch zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Drogen auf sich führte, wurde ein Diensthund der Kantonspolizei St. Gallen beigezogen, welcher in der Nähe zehn Gramm Heroin in einem Versteck aufspürte.