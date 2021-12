Wohlen AG - Mann flüchtet nach Banküberfall ohne Beute – Polizei veröffentlicht Bilder des Täters

Dieser Mann soll am Donnerstag eine Bankfiliale in Wohlen AG überfallen haben.

In Wohlen AG wurde am Donnerstagmittag eine Raiffeisenbank überfallen . Ein unbekannter Mann betrat die Filiale gegen zwölf Uhr und verlangte nach Geld. Laut der Kantonspolizei Aargau brach er sein Vorhaben jedoch ab und flüchtete ohne Beute. Die Polizei löste sofort eine grössere Fahndung nach dem Täter aus . Dennoch gelang diesem die Flucht.

Die Ermittlungen nach dem Täter laufen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Deshalb hat sie am Freitag Bilder des mutmasslichen Täters veröffentlicht. Wie Videoaufnahmen, welche der Polizei vorliegen, zeigen, näherte sich der Unbekannte in der abgebildeten Aufmachung zu Fuss der Bank. Nach der Tat entfernte er sich wiederum normalen Schrittes und verschwand schliesslich ausser Sicht. Nicht zuletzt wegen seine r auffälligen blauen Schuhüberzüge , so die Polizei, könnte er dabei aufgefallen sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 062 835 81 81 entgegen.