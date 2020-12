Kreuzlingen TG, 4.12. 2020; Am Freitagmorgen wurde in Kreuzlingen TG ein Lieferwagen gestohlen. Bei einer Fahndung entdeckte man kurz vor 1 Uhr das Fahrzeug in Lengwil TG. Daraufhin flüchteten die minderjährigen Täter. Die Kantonspolizei Thurgau nahm die Verfolgungsjagd auf.

Buchs SG, 05.12.2020: Beim Busbahnhof in Buchs SG kam es zum Streit zwischen zwei Männern. Ein Unbeteiligter wollte schlichten, was nicht gelang. Die Streitenden stiegen in einen Bus ein und wurde vom Chauffeur zum Verlassen aufgefordert. Einer stieg aber erneut ein. Im Bus bedrohte er während der Fahrt zwei Frauen. Wieder wollte jemand schlichten. Da griff der Aggressor zum Messer. Der Mann, der intervenierte wurde verletzt. Der Täter später in Schaan (FL) verhaftet.

Am späteren Samstagnachmittag kam es beim Busbahnhof in Buchs zu einem offenen Streit zwischen zwei Männern, die den Streit fortsetzend den Linienbus nach Schaan bestiegen. Nach einem vergeblichen Schlichtungsversuch eines Unbeteiligten, wies der Chauffeur die beiden Streitenden aus dem Bus. Sie verliessen ihn in der Folge auch, wie die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein am Sonntag in einer Mitteilung schreibt.