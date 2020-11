Berner Oberland : Mann führt Grossvieh am Strick und stürzt – tot

Auf einem Landwirtschaftsbetrieb im Kanton Bern ereignete sich ein Unfall mit tödlicher Folge. Ein Mann zog sich durch einen Sturz schwere Kopfverletzungen zu.

Ein Mann (65) verunfallte auf einem Landwirtschatsbetrieb in Fahrni BE.

Das Unglück ereignete sich bereits am Mittwoch auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Fahrni bei Thun – am Samstag erlag der 65-Jährige seinen schweren Kopfverletzungen im Spital. Wie die Kapo Bern mitteilt, hatte der Mann ein Grossvieh an einem Strick geführt. Dabei stürzte er unglücklich und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann aus dem Kanton Bern wurde in ein Spital gebracht – dort konnte er sich jedoch nicht von den Verletzungen erholen. Der genaue Hergang sowie die Umstände der Ereignisse werden durch die Kantonspolizei Bern untersucht.