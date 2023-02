Peru: Mann nimmt Mumie in Tasche mit

Peru: eine Mumie in einer Lebensmittel-Liefertasche wurde bei einer Polizeikontrolle gefunden.

Julio César traf sich mit seinen Freunden in Puno, im Südosten Perus, auf ein Bier. Nebst den Durstlöschern befand sich eine Mumie in seiner Lebensmittel-Liefertasche. Stolz zeigte César sie seinen Freunden. Doch die Freude hielt nur kurz an.