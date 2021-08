Mann geht in Dornbirn mit Messer auf Polizisten los und wird erschossen

In Dornbirn (A) wurde am Sonntag ein Mann durch Polizeibeamte erschossen.

In Dornbirn (A) ist ein 39-jähriger Mann von Polizeibeamten erschossen worden.

In Dornbirn (A) starb am Sonntag ein Mann, nachdem die Polizei ihre Schusswaffe einsetzen musste. Gegen 12.20 Uhr fuhr eine Streife der Polizeiinspektion Dornbirn wegen angeblicher Probleme mit Nachbarn zu einem Haus in Dornbirn. Gemäss einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg ging es um eine Lärmklage. Im Zuge des Polizeieinsatzes dürfte nach ersten Erkenntnissen ein Mann gegen 12.30 Uhr mit einem Messer gegen die einschreitenden Polizeibeamten losgegangen sein.