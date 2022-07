Leissigen BE : Mann gerät beim Schwimmen im Thunersee in Not – tot

Im Thunersee bei Leissigen ist am Dienstagnachmittag ein Schwimmer in Not geraten. Der Mann verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen vor Ort.

1 / 2 Im Thunersee bei Leissigen kam es am Dienstag zu einem tödlichen Badeunfall. Wikipedia / Dietrich Michael Weidmann / CC BY-SA 3.0 Die Berner Kantonspolizei geht von einem medizinischen Problem aus. Kapo Bern

Bei Leissigen wurde am Dienstagnachmittag ein bewusstloser Schwimmer aus dem Wasser geborgen. Trotz sofortiger Rettungs- und Reanimationsmassnahmen durch Privatpersonen und Rettungskräfte konnte nicht verhindert werden, dass der Mann vor Ort verstarb, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt.

Die formelle Identifikation des Verstorbenen steht noch aus, es bestehen aber konkrete Hinweise zu seiner Identität. Die Polizei geht von einem medizinischen Problem aus.

Der Mann hatte sich gemäss aktuellen Erkenntnissen auf Höhe des Steinbruchs, unterhalb des Strassenviadukts, zum Schwimmen in den See begeben und war daraufhin in eine Notlage geraten. Privatpersonen, die dort am Tauchen waren, stellten den bewusstlosen Mann unter Wasser fest und konnten ihn daraufhin bergen.

