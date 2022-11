Kostümierter Glückspilz: Mann gewinnt 30 Millionen Franken im Lotto und sagt seiner Familie nichts

Der Gewinn wurde in Südchina, in der Stadt Nanning, ausbezahlt.

Screenshot New China TV

Screenshot New China TV

In diesem Kostüm holte der glückliche Gewinner seinen Gewinn ab.

Ein Mann aus Südchina hat im Lotto fast 220 Millionen Yuan (rund 30 Millionen Franken) gewonnen. Seiner Frau und seinem Kind hat der Glückliche jedoch nichts erzählt. Er befürchtete, dass das Geld seine Liebsten faul und arrogant machen könnte. Der unter dem Pseudonym Li identifizierte Mann hat in der autonomen Region Guangxi Zhuang 40 Lottoscheine für insgesamt 80 Yuan (etwa zehn Franken) gekauft. Auf jedem einzelnen Schein hat der Mann dieselben Zahlen angekreuzt. Weil genau diese Zahlen gezogen wurden, gewann er pro Schein 5,48 Millionen Yuan, wie die « South China Morning Post » berichtet.

Am 24. Oktober holte Li dann seinen Gewinn in der Hauptstadt der Region, Nanning, ab. Während der Zeremonie trug der Lotto-Millionär ein Kostüm, um nicht erkannt zu werden. In China ist diese Art von Verkleidung bei Abholungen von Lottogewinnen populär geworden. Der verkleidete Mann spendete noch fünf Millionen Yuan (rund 685’000 Franken) für wohltätige Zwecke.