Mann gibt Austritt aus der Kirche: Ein Haus in Buochs wird an Christen vermietet

1 / 3 Das Haus, das in Buochs zu vermieten ist, gehört der Katholischen Kirche. Google Street View Das Haus, das in Buochs zu vermieten ist, gehört der Katholischen Kirche. Google Street View Das Haus, das in Buochs zu vermieten ist, gehört der Katholischen Kirche. Google Street View

Darum gehts Ein News-Scout hat ein frei werdendes Haus besichtigt, das zur Miete ausgeschrieben ist.

Am Montag hat er eine Absage erhalten, weil er, nach eigenen Angaben, Atheist ist.

Die Pfarrei Buochs bestreitet das und sagt, sie hätten sich für Mieter entschieden, die Kirchensteuern bezahlen.

Laut Mieterverband ist das Vorgehen diskriminierend. Ein Rechtsanwalt widerspricht der Aussage.

In Buochs wird per 1. Januar 2024 ein frei stehendes Haus mit 7,5 Zimmern frei, das jetzt neu vermietet wird. Der Altbau bietet Umschwung und dürfte darum, mit 1900 Franken Miete pro Monat, für Familien ein Traumobjekt sein. So auch für einen News-Scout, der letzte Woche auf das Inserat gestossen ist und das Haus am letzten Mittwoch besichtigen konnte. Seine Situation ist so, dass er mit seiner Partnerin gerne dort eingezogen wäre und öfters auch maximal bis zu vier Kinder im Haus gelebt hätten.

Betroffener ist 2022 aus der Kirche ausgetreten

Am Montag folgte die kalte Dusche: «Ich erhielt eine Absage, mit der Begründung, dass ich das Haus nicht erhalten würde, weil ich Atheist bin», erzählt der News-Scout. Liegenschaftsbesitzerin ist die Pfarrei Buochs, die sich entschieden hat, dass sie an Katholiken vermieten möchte. «Ich finde dies diskriminierend, dass ich wegen Nichtglaubens abgelehnt wurde», so der Mann weiter. Sein Pech ist, dass er der Pfarrei im letzten Jahr schriftlich seinen Kirchenaustritt bekannt gegeben hatte.

In Buochs weiss man, wer Kirchensteuern bezahlt und wer nicht

Laut dem Interessenten wurde er auf dem Formular, das er ausgefüllt hatte, nicht nach seiner Konfession gefragt. Dies bestätigt Patrik Achermann, der bei der Pfarrei für die erwähnte Liegenschaft zuständig ist. Er bestreitet, dass er dem Interessenten gesagt haben soll, dass nicht an Personen vermietet wird, die nicht dem christlichen Glauben angehören: «Ich habe ihm gesagt, dass wir katholische Steuerzahler bevorzugen. Buochs ist klein und darum wissen wir, dass er in Buochs keine Kirchensteuern bezahlt.»

Suchst du eine neue Wohnung? Ja, ich bin schon lange und erfolglos auf der Suche. Ja, aber mir sind die Angebote zu teuer. Nein, aber ich schaue mir gerne die Inserate von freien Wohnungen an. Nein, darüber bin ich auch froh, wenn ich höre, was auf dem Wohnungsmarkt abgeht. Ich will nur die Antworten sehen.

«Dies ist ganz klar ein diskriminierendes Vorgehen», sagt Daniel Gähwiler, Co-Geschäftsleiter beim Mieterinnen- und Mieterverband Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri. Warum dies so ist, erklärt Gähwiler so: «In der Bundesverfassung ist festgehalten, dass niemand wegen seiner Lebensform oder religiösen Überzeugung diskriminiert werden darf. Diskriminierung ist auch in der Miete unzulässig. Zudem, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes ist es mehr als fragwürdig, jemandem mit dem Verweis auf besonders schützenswerte Personendaten eine Wohnung zu verweigern.»

Mieterverband und Rechtsanwalt raten von rechtlichen Schritten ab

Dies sieht Rechtsanwalt Daniel U. Walder anders: «In diesem Fall handelt es sich nicht um einen klaren Diskriminierungsfall. Ein Hausbesitzer kann seine Wohnung oder sein Haus an Personen vermieten, die er will.» Auch versteht er, dass die Pfarrei einem Christen den Vorrang gibt. In einer Sache sind sich aber der Vermieterverband wie auch Walder einig: Rechtliche Schritte werden nicht empfohlen. Beide raten dem News-Scout, weiter nach einem geeigneten Wohnobjekt zu suchen, in dem das Mietverhältnis gut starten kann.

Aktivier jetzt den Zentralschweiz-Push! Nur mit dem Zentralschweiz-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Zentralschweiz», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Zentralschweiz.