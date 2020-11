Die Kantonspolizei St. Gallen hat Ende Oktober eine Häufung von Einbruchdiebstählen in Kellerräumlichkeiten im Grossraum Rorschach und Rorschacherberg verzeichnet. Zwischenzeitlich konnte der mutmassliche Einbrecher festgenommen werden. Nach jetzigen Erkenntnissen dürfte der 24-Jährige für rund 20 Einbruch- und Einschleichediebstähle in Kellerräumlichkeiten in Frage kommen, so die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.