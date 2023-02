Vater gibt Job für Kind auf und wird gefeiert

Innert 24 Stunden erzeugte der Post über 9000 Reaktionen und rund 350 Kommentare. Viele davon sind sehr positiv: «Eine wunderbare Entscheidung», schreibt ein User. Wieder in die Arbeit einsteigen könne man immer. Die Zeit mit den Kindern sei hingegen endlich. «Ich habe es ähnlich gemacht. Dies war die beste Entscheidung, die ich in den letzten Jahren getroffen habe», kommentiert ein weiterer Nutzer.

Gleichzeitig findet man unter dem Beitrag auch kritische Stimmen – vor allem von Frauen. «Tolle Entscheidung. Schade aber, dass man als Papa dafür ein ‹Bravo› bekommt, denn für viele Mamas ist das Normalität», so eine Userin. «Schön, dass wir in einem Zeitalter angekommen sind, wo auch Männer ihre Elternrolle wahrnehmen. Jedoch befremdlich, dass Männer dafür gefeiert werden», heisst es von einer anderen.

Anzahl der Väter, die zu Hause bleiben, steigt

Auch in der Schweiz steigt die Anzahl der Väter, die zu Hause bleiben, leicht an. Wie die neueste Erhebung des Bundesamts für Statistik zeigt, waren im Jahr 2021 Väter in 2,5 Prozent der Haushalte nicht oder Teilzeit erwerbstätig, während die Mütter Vollzeit arbeiteten. Vor zehn Jahren lag diese Zahl bei rund zwei Prozent. Zum Vergleich: 2021 blieben Mütter in circa 14 Prozent der Haushalte zu Hause, während die Väter Vollzeit arbeiteten. 2011 waren es noch knapp 24 Prozent.