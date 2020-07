Kaltbrunn SG

Mann gibt nach Streit mehrere Schüsse ab

In Kaltbrunn ist es nach einem Streit zu einer Schussabgabe gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Der Streit verlagerte sich anschliessend in Richtung Verzweigung Benkenstrasse / Gasterstrasse / Käsereistrasse, wo es mutmasslich zur Schussabgabe kam. Beim Schützen dürfte es sich um einen der 27-jährigen Männer handeln. Die Beteiligten trennten sich anschliessend.

Ein Streit eskalierte in Kaltbrunn am Freitagabend um 20:30 Uhr.

Am Freitagabend eskalierte ein Streit in Kaltbrunn (SG). Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, gerieten kurz nach 20.30 Uhr ein 54-jähriger Schweizer und ein 35-jähriger Kosovare aneinander. Dabei wurde der Schweizer leicht verletzt. Darauf kamen ein 27-jähriger Schweizer und ein gleichaltriger Deutscher dazu, um dem 54-Jährigen zu helfen.

«Hörte Schüsse und schaute hinaus»

Bruno Rickli wohnt direkt an der Kreuzung, an der geschossen wurde. «Ich habe drei Schüsse gehört, dann schaute ich hinaus.» Er habe jemanden weglaufen sehen. «Kurz darauf kam auch schon die Polizei und sperrte alles ab.» Dann habe er gesehen, wie sich eine Person der Polizei stellte.

Das dürfte der 35-Jährige gewesen sein: Wie es in der Mitteilung der Kapo weiter heisst, stellte er sich der Polizei. Die beiden 27-jährigen Männer konnten bei einer sofort eingeleiteten Fahndung ebenfalls festgenommen werden. Der 54-jährige wurde von der Rettung ins Spital gebracht.

Personen aus dem Dorf?

Wie ein weiterer Nachbar zu 20 Minuten sagt, soll es sich bei den Beteiligten um Personen aus dem Dorf handeln. «Ich kann mir nicht erklären, wie es so eskalieren konnte», sagt er. Am Samstagmittag war die Polizei immer noch vor Ort. «Am Morgen nahmen sie noch Fingerabdrücke von den Briefkästen», so der Mann.