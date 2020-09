Berner Regionalgericht : Mann ging zugedröhnt auf Rettungssanitäter los

Ein Mann attackierte im Mai 2019 zwei Rettungssanitäter und verletzte sie. Nun muss er sich dafür vor dem Regionalgericht verantworten.

Am späten Abend des 21. Mai 2019 geht bei der Sanitätspolizei Bern der Notruf ein, dass ein junger Mann nach einem Streit mit seiner Freundin gestürzt sei und bewusstlos auf dem Boden liege. Umgehend rücken zwei Einsatzkräfte, ein Mann und eine Frau, an den Ort des Geschehens aus. Dort wird das vermeintliche Opfer zum Täter: Wieder auf den Beinen, greift der junge Mann die beiden Sanitäter tätlich an. Erst durch das Eingreifen von Unbeteiligten lässt er von ihnen ab. Die Rettungskräfte müssen sich anschliessend in Spitalpflege begeben.