Florida

Er lachte über Corona – und warnt nun vor seiner eigenen «Dummheit»

Brian Hitchens glaubte, das Coronavirus sei ein Troll der Regierung. Nun liegt er selber im Spital und hat seine Meinung geändert.

«Jetzt zahle ich den Preis dafür»

Die Erlebnisse, die das Virus mit sich brachte, nahmen ihn aber schwer mit. «Niemand soll das durchmachen, was ich durchmachen musste», so Hitchens. «Das ist keine Schreckensstrategie, keine erfundene Sache. Meine Frau hängt seit drei Wochen am Beatmungsgerät. Es ist wirklich hart.» In einem Facebook-Post, der viral ging, bereut er, keine Maske getragen zu haben und schreibt, dass er «jetzt vielleicht den Preis dafür zahle». Er warnt alle eindringlich, sich so «dumm» zu verhalten wie er.