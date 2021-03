Am Dienstagabend kurz vor 22.30 Uhr wurde eine junge Frau von einem Unbekannten tätlich angegriffen und zu Boden gebracht, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Ersten Aussagen zufolge sei die 17-Jährige an der Bushaltestelle Rüti aus dem Bus ausgestiegen und kurz darauf auf Höhe des Restaurants Rüti Grill von dem unbekannten Mann angesprochen und tätlich angegangen worden.