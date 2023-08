St. Gallen: Mann greift Busfahrer an und bedroht Polizist

Am Montagnachmittag wurde der Einsatzzentrale der Stadtpolizei St. Gallen gemeldet, dass ein Mann einen Buschauffeur der öffentlichen Verkehrsbetriebe im Bus tätlich angegriffen habe. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte, verliess der vorerst unbekannte Mann den Bus an der Favrestrasse und flüchtete. Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei St. Gallen und der Kantonspolizei St. Gallen konnten ihn kurz darauf an der Martinsbruggstrasse zu Fuss antreffen.