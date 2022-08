Weil am Rhein (D): Mann greift Frau unter die Kleider – sie treibt ihn mit Biss in die Flucht

Ein Unbekannter attackierte am Montagabend in Weil am Rhein (D) nahe der Schweizer Grenze, gegen 22.30 Uhr, eine 39-jährige Frau. Als diese auf der Lindenstrasse unterwegs war, griff der Tatverdächtige sie unvermittelt von hinten an und berührte sie «in sexueller Absicht» unter den Kleidern, schreibt die Polizei am Dienstag in einer Medienmitteilung. Um sich gegen den Übergriff zu wehren, trat die Frau nach dem Angreifer und biss ihn in den Arm. Schliesslich liess der Mann von ihr ab und flüchtete zu Fuss.