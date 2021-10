Olten SO : Mann greift Passantin mit Messer an

Beim McDonald's in Olten ist am Samstagnachmittag eine Frau von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden. Der mutmassliche Täter konnte durch die Polizei angehalten werden.

An der Kirchgasse in Olten, im Bereich des McDonald’s, wurde am Samstagnachmittag eine Passantin durch einen Mann mit einem Messer angegriffen. Beim Eintreffen der Polizei konnte der mutmassliche Täter angehalten werden, wie die Solothurner Kantonspolizei in ihrer Mitteilung schreibt.