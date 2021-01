Grosser Polizeieinsatz in Renens VD : Mann hält Baustellen-Lärm für Schüsse und alarmiert Polizei

Ein Mann aus Renens VD hielt den Lärm einer Bohrmaschine für Schüsse und alarmierte die Polizei. Dies führte zu einem grossen Polizeieinsatz.

Ein Anwohner alarmierte am Freitagvormittag die Kantonspolizei Waadt, weil er sich sicher war, dass in einem Gebäude im Quartier Place de la Gare in Renens VD Schüsse gefallen sind. Dies löste einen grossen Polizeieinsatz aus. Im ganzen Quartier positionierten sich Polizisten mit Maschinengewehren in Vollmontur, um den potenziellen Angreifer zu entwaffnen. Die verunsicherten Anwohner filmten den Einsatz aus sicherer Distanz. Glücklicherweise handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm: «Im Gebäude finden derzeit Bauarbeiten statt. Was für Schüsse gehalten wurde, war in Wirklichkeit nur eine Bohrmaschine», sagt die Kantonspolizei des Kantons Waadt auf Anfrage.