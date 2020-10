Mann hängt von Trump Tower : «Herr Trump, reden Sie mit mir oder ich schneide das Seil durch»

Ein Mann, der nach eigenen Angaben der Black Lives Matter»-Bewegung angehört, hängt vom Trump Tower in Chicago und verlangt nach dem US-Präsidenten. Sollte Donald Trump nicht mit ihm sprechen, wolle er springen.

«Ich will mit Herrn Trump vor den Wahlen sprechen. Ich will nicht sterben.»

An einem orangefarbenen Seil befestigt, hängt ein Mann in einem Harnisch seit Sonntagabend vom 16. Stock des Trump Towers in Chicago. Er verlange, mit dem US-Präsidenten und den Medien zu sprechen, allenfalls drohe er sich umzubringen, so die Chicagoer Polizei. Seit rund acht Stunden spricht ein Vermittler mit dem Mann, der laut «Chicago Sun Times» um die 20 Jahre alt sein soll und sich als Sympathisant der «Black lives matter»-Bewegung ausgibt.

Die Polizei hat den Verkehr um den Trump Tower umgeleitet und versucht, Neugierige im Zaum zu halten. Derweil fragen sich die Leute, ob der Mann verrückt sei – was dieser in einem Video bestreitet. So nahm er sich vom Hochhaus hängend auf: «Ich will mit Herrn Trump vor den Wahlen sprechen. Ich will nicht sterben. Aber wenn jemand an diesem Seil zieht, werde ich springen und sterben.» Er habe ein Messer und werde das Seil durchschneiden, sollte jemand sich ihm nähern.