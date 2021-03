Mallorca : Mann hat bis 2031 Inselverbot, weil er Mädchen (14) unter den Rock filmte

Ein spanisches Gericht verhängt über einen deutschen Touristen ein zehnjähriges Einreiseverbot nach Mallorca. Der Mann hatte einem minderjährigen Mädchen in einem Einkaufszentrum unter den Rock gefilmt.

In Palma de Mallorca wurde ein 52-jähriger Deutscher verurteilt, weil er 2019 einer Minderjährigen in einem Einkaufszentrum unter den Rock filmte. (Symbolbild)

Ein Richter in Palma habe den Deutschen am Dienstag zunächst zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt, berichteten die Regionalzeitung «Diario de Mallorca» und anderen Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Justiz der spanischen Urlaubsinsel. Die Strafe sei dann in ein zehnjähriges Einreiseverbot umgewandelt worden. Der geständige Mann habe per Videokonferenz von Deutschland aus am Verfahren teilgenommen und das Urteil akzeptiert.