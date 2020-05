Kreuzlingen

Mann hat sich mit Biber angefreundet und steht für ihn regelmässig früh auf

Seit zwei Jahren besucht Pasquale Jannuzzo seinen Biber-Freund im Kreuzlinger Seeburgpark. Am Anfang war der Biber ihm gegenüber noch sehr schüchtern, doch mittlerweile hat sich das geändert.

Seit zwei Jahren beobachtet Pasquale Jannuzzo regelmässig einen Biber im Kreuzlinger Seeburgpark. Am Anfang zeigte sich der Biber noch sehr schüchtern. Doch mittlerweile geht der 44-Jährige davon aus, dass der Biber ihn bereits kennt. Er sagt: « Im Vergleich zum ersten Mal wirkt er jedenfalls viel zutraulicher und zeigt sich auch länger .» In den letzten zwei Wochen habe er den Biber bestimmt zwei - bis drei mal wöchentlich angetroffen. Er stehe jeweils extra früh auf, denn üblicherweise zeige sich der Biber bei Dämmerung, sei es morgens oder abends. « Ich schätze, wenn man sich ruhig verhält und Distanz bewahrt, fühl en sich Biber nicht bedroht. Besonders eine Begegnung ist Jannuzzo in Erinnerung geblieben: « An einem Sonntag schwamm er seelenruhig dem Ufer entlang, obwohl recht viele Leute da waren .»