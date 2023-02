Berner Weinpionier war Mann hinter Valser Wasser – Donald Hess ist tot

Schweizer Unternehmer : Mann hinter Valser Wasser – der Berner Donald Hess ist tot

Donald M. Hess pflanzte in Argentinien Weintrauben auf über 3’000 Metern an.

Nach Angaben seiner Familie ist Donald Hess am 30. Januar in seiner Heimatstadt Bern eingeschlafen, wie die «Handelszeitung» schreibt. Der Berner Weinunternehmer wanderte vor mehr als zwei Jahrzehnten nach Argentinien aus und investierte dort in die Gründung von Weinkellereien in der Provinz Salta. Die zwei Weingüter Colomé y Amalaya machten ihn weltbekannt, er wurde zum Pionier für die Weinherstellung in extremen Höhenlagen.