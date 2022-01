Zürich – Mann im Tram attackiert und verletzt – Polizei nimmt zwei Personen fest

Ein Mann wurde am Samstagabend in einem Tram der Linie 14 angegriffen und verletzt.

Am Samstag gegen 23 Uhr wurde der Stadtpolizei Zürich eine Auseinandersetzung in einem Tram der

Linie 14 in Richtung Höhe Kasernenstrasse gemeldet. Laut einer Mitteilung trafen die ausgerückten Einsatzkräfte ausserhalb des Trams auf einen verletzten 65-jährigen Mann und seinen Begleiter. Er musste mit unbestimmten Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.