Polizei sucht Zeugen : Mann in Badi Baden bewusstlos geborgen 

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 18.30 Uhr im Schwimmbad an der Pfisterstrasse in Baden. Wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte, wurde ein 38-jähriger Mann am Boden des Schwimmbades regungslos treibend festgestellt und durch die anwesende Bademeisterin geborgen. Er musste über längere Zeit reanimiert und im Anschluss in Spitalpflege verbracht werden. Der Unfallhergang ist unklar.