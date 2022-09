Olten SO : Mann in Bauarbeiter-Kleidung bietet Schülerin (15) Geld für Sex an

In Olten wurde eine Schülerin von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die Solothurner Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

1 / 2 Eine Schülerin der Sekundarschule Frohheim in Olten wurde von einem Fremden bedrängt. Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen aufgenommen. Kapo Solothurn

Darum gehts Eine Schülerin der Sekundarschule Frohheim ist von einem Unbekannten bedrängt worden.

Die Schulleitung meldete den Vorfall umgehend der Polizei.

Diese hat Kontrollen vorgenommen und Ermittlungen eingeleitet.

Im Schöngrundquartier in Olten ist es am Mittwoch zu einem Fall sexueller Belästigung gekommen: Eine Schülerin der Sekundarschule Frohheim wurde von einem fremden Mann angesprochen und «bedrängt», wie aus einem Elternbrief hervorgeht, der 20 Minuten vorliegt. Laut dem Schreiben wurde dem Mädchen «Geld für Geschlechtsverkehr» angeboten. «Die Schülerin wehrte sich und ist davongerannt. Sie hat den Fall sofort in der Schule gemeldet», heisst es weiter. Die Schulleitung habe umgehend die Polizei verständigt.

Dem 15-jährigen Mädchen gehe es den Umständen entsprechend gut, sagt Co-Schulleiter Walter Fürst auf Anfrage von 20 Minuten. Es besuche weiterhin die Schule und werde durch seine beiden Hauptlehrpersonen und die Schulsozialarbeit betreut. «Der mediale Rummel, den es nun gegeben hat, ist für die Schülerin aber nicht ganz einfach», so Fürst. So hat bereits das «Oltner Tagblatt» über den Vorfall berichtet. Laut dem Co-Schulleiter handelt es sich seit langer Zeit um den ersten Fall, bei dem eine Schülerin des Frohheims sexuell belästigt worden ist.

Mann trug Bauarbeiter-Kleidung

Die Solothurner Kantonspolizei bestätigt den Erhalt der Meldung, wonach eine Schülerin bei der Haltestelle Hammermühle von einem Mann sexuell belästigt und bedrängt wurde. Der Mann ist laut Beschreibung der Schülerin zwischen 25 und 30 Jahre alt, hat zum Tatzeitpunkt Bauarbeiter-Kleidung getragen, hat eine feste Statur, kurze Haare und spricht Schweizerdeutsch.

«Wir haben Kontrollen vorgenommen und die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet», sagt Kapo-Sprecher Andreas Mock. Die Schülerin habe richtig reagiert: «Sie trat bestimmt gegenüber dem Mann auf, entfernte sich und meldete den Vorfall umgehend einer Vertrauensperson, die dies dann der Polizei meldete.» Wichtig sei im Allgemeinen, solche Vorfälle rasch zu melden. Bei Fahrzeugen seien zudem Angaben, etwa zum Kontrollschild, nützlich.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

