Virus als Ferienmitbringsel: Mann in England mit Affenpockenvirus infiziert

Impfpflicht gegen Pocken

Auch die Schweiz blieb von dem Pockenvirus nicht verschont. So war die Krankheit im 18. Jahrhundert etwa in Genf für sieben Prozent aller Todesfälle verantwortlich. In späteren Jahren kam es erneut zu Ausbrüchen, etwa in den Jahren 1921 bis 1925. Dem versuchte man mit Impfungen entgegenzuwirken. Eine gesetzliche Impfpflicht gab es jedoch nur auf kantonaler Ebene. Trotz handfester Resultate formierten sich – wie auch in der Covid-19-Pandemie – Gegnerinnen und Gegner. Ungeachtet dessen schrieb der Bund Anfang der 1880er-Jahre ein Impfobligatorium in den Entwurf für das erste Epidemiegesetz. Dieses wurde jedoch am 30. Juli 1882 an der Urne mit 78,9 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.