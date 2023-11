Mann in Erstfeld erheblich verletzt: Streit an der Älplerchilbi unter Jugendlichen

Die Kantonspolizei Uri sucht Zeugen udn Zeuginnen, nachdem ein Mann an der Älplerchilbi in Erstfeld schwer verletzt wurde. (Symbolbild)

In der Nacht auf Donnerstag gab es gegen 0.30 Uhr vor dem Partyzelt der Älplerchilbi in Erstfeld einen Streit unter Jugendlichen. Dabei wurde ein 19-jähriger Mann erheblich verletzt, wie die Kantonspolizei Uri am Donnerstag mitteilte.