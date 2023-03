Mann in Frauenfeld angeschossen | Schütze bisher unbekannt

Vor einem Jahr wurde in Frauenfeld TG ein Mann aus heiterem Himmel von einem Projektil getroffen. Die Militärjustiz lässt nach abgeschlossenen Untersuchungen Fragen offen.

1 / 9 In Frauenfeld TG ging ein Mann wegen Schmerzen im Unterkörper zum Arzt. 20Min/jeb Bei der ärztlichen Untersuchung sei daraufhin eine Schussverletzung festgestellt worden. Kantonspolizei Thurgau Der Mann befand sich bei einer Liegenschaft an der Scheuchenstrasse, als die Schmerzen einsetzten. 20Min/jeb

Darum gehts Vor einem Jahr kam es in Frauenfeld TG zu einer mysteriösen Schussverletzung.

Die Schweizer Armee führte aufwendige Untersuchungen durch.

Der Schlussbericht liegt zwar vor, aber viele Fragen bleiben noch offen.

Vor einem Jahr wurde in Frauenfeld TG ein Mann in einem Wohnquartier angeschossen. Die Frage war nur, woher der Schuss gekommen sein könnte. In der Nähe befindet sich ein Waffenplatz der Schweizer Armee. Die verwendete Munition kommt unter anderem auch bei der Armee zum Einsatz. Aus diesem Grund übernahm die Militärjustiz die aufwendigen Untersuchungen.

Die Untersuchungen sind jetzt abgeschlossen, aber vieles bleibt weiterhin unklar. Es gibt keine Verdächtigen, keine Anzeige und auch kein Strafverfahren. Der Schlussbericht klärt die offenen Fragen kaum. «Sicher kennen wir nur das Projektil», sagt Militärsprecher Georg Fritz zur «Thurgauer Zeitung» (Bezahlartikel).

100 Befragte, aber keiner hat was gesehen

Die Militärjustiz befragte um die 100 Armeeangehörige, vor allem Rekruten, die zu der Zeit an einer Schussübung teilgenommen haben. Sie beschlagnahmten und untersuchten knapp 100 Sturmgewehre. Aber es gab keinen Anhaltspunkt. Niemand habe gesehen, dass ein Schuss in die Luft ging. Der Militärsprecher nimmt an, dass der Schuss nicht vom Waffenplatz kam.

«Zumindest ein Mensch hätte etwas Auffälliges bemerken müssen. Es ist unmöglich, dass 100 Leute jemanden decken wollen», sagt Fritz. Sicher sei nur, dass es sich bei der Kugel um eine Gewehrpatrone 90 gehandelt habe. Dieses Projektil wird neben dem Militär teilweise auch von Schützenvereinen verwendet.

Der Schuss wurde vermutlich in die Luft gefeuert

Die Waffe ist auch mit einer relativen Wahrscheinlichkeit zu bestimmen: das Sturmgewehr 90, die Standardwaffe der Schweizer Armee. Für Fritz muss das aber nichts heissen, denn es gebe viele aktive und ehemalige Soldaten, die ihre Armeewaffe zu Hause haben. «Es gibt im Raum Frauenfeld wohl Hunderte oder Tausende solcher Sturmgewehre in privaten Haushalten», so Fritz zur «Thurgauer Zeitung».

Der Standort des Schützen lasse sich ebenfalls nur grob eingrenzen. Aufgrund der Flugbahn ist klar, dass es sich um einen Bogenschuss gehandelt haben muss. Der Schütze muss also in die Luft geschossen haben. «Der Schütze kann auf irgendeinem Balkon in Frauenfeld gestanden haben», sagt Fritz.