Tödlicher Arbeitsunfall – Mann in hydraulischer Heckklappe von Lastwagen eingeklemmt – tot

In der bernischen Gemeinde Wynigen ereignete sich am Donnerstag ein schwerer Arbeitsunfall.

Drei Männer waren am Donnerstag im Riedten in Rüedisbach BE mit Holzarbeiten beschäftigt. Sie waren dabei, einen leeren Lastwagen mit gehäckseltem Holz zu beladen. «Dabei wurde ein Mann aus noch zu klärenden Gründen in der hydraulischen Heckklappe des Lastwagens eingeklemmt», schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung vom Freitag. Eine ausgerückte Rega-Notärztin konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.