Biel : Mann in Lederjacke belästigt 17-Jährigen auf Parkplatz sexuell

Am Donnerstagabend kam es in Biel zu einem sexuellen Übergriff auf einen Teenager. Die Kantonspolizei Bern ermittelt.

Am Donnerstagabend zwischen 22 Uhr und 22.45 Uhr kam es beim Parkplatz Seefelsweg in Biel zu einem sexuellen Übergriff auf einen jungen Mann, das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. Der 17-Jährige war laut Polizei auf dem Parkplatz «Krautkuchen», als er von einem Unbekannten angegangen wurde, dabei sei es zu einem sexuellen Übergriff gekommen.