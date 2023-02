Rebstein: 49-Jähriger tot aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

1 / 3 Am Montagmorgen wurde in Rebstein ein toter Mann entdeckt. 20min/Shannon Zangger Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. 20min/Shannon Zangger Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Kapo St. Gallen

Darum gehts In Rebstein ist am Montag ein Mann tot aufgefunden worden.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Der 49-Jährige war polizeibekannt.

Am Montagmorgen ist um 8.40 Uhr an der Gräflibühlstrasse 2 in der Gemeinde Rebstein ein 49-jähriger Schweizer im Freien tot aufgefunden worden. Es handle sich um ein Tötungsdelikt. Zu allfälligen Verletzungen macht die Polizei derzeit keine Angaben und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Viele ungeklärte Fragen

Beim Opfer handelt es sich um einen 49-jährigen, polizeibekannten Schweizer. Er war im Rheintal wohnhaft und dürfte im Verlauf des vergangenen Wochenendes umgebracht worden sein, wie die Kapo in ihrer Mitteilung schreibt. Ob der Fundort auch der Tatort war, werde derzeit ermittelt. Die Staatsanwaltsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat eine Strafuntersuchung eröffnet, die Fahndung nach dem Täter laufe derzeit.

Vermuteten zuerst eine «Fasnachtsleiche»

Entdeckt wurde der Tote von einem Mann, der eine Werkstatt bei einem Betriebsgelände gemietet hat. «Er ging am Montagmorgen wie gewohnt zur Werkstatt und sah den Mann am Boden liegen», sagt eine Anwohnerin zu 20 Minuten. «Zuerst dachte er, es handle sich um einen Betrunkenen, der nach dem Fasnachtswochenende schlafend liegen geblieben sei.» Am Samstag fand in Rebstein ein grosser Umzug und am Abend ein Maskenball statt. «Doch bald bemerkte er, dass der Mann nicht bloss schläft.»

Eine direkte äussere Einwirkung auf den Körper sei wohl nicht ersichtlich gewesen, ausser diverse blaue Flecken. Zuerst vermutete man in der Nachbarschaft, dass der 49-Jährige im Alkoholrausch erfroren sei. Doch mit der Mitteilung der Polizei ist nun die schlimme Gewissheit da, dass ein Gewaltdelikt stattgefunden hat. «Es ist so traurig für alle hier in der Umgebung», sagt die Anwohnerin. Ihr tun vor allem die Hinterbliebenen und der Finder leid. Man werde wohl längere Zeit mit gemischten Gefühlen zum Gebäude gehen.

In der Nachbarschaft vermutet man, dass das Delikt am Sonntag irgendwann nach 17 Uhr oder erst in der Nacht auf Montag geschehen ist, da man bis Sonntagabend keine Person an der besagten Stelle liegen habe sehen.

Zeugen gesucht

Die Kantonspolizei St. Gallen bittet um Hinweise oder Feststellungen, die im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen. Personen, welche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St. Gallen unter 058 229 49 49 zu melden.

