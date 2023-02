Überfall auf Tankstelle in Arbon – Zeugen gesucht

Am Montagabend versuchte ein Mann, einen Tankstellenshop in Arbon zu überfallen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte, betrat kurz vor 22 Uhr ein Mann mit einem Schlagstock in der Hand den Spar-Tankstellenshop an der St. Gallerstrasse. Dort forderte er die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Die Frau brachte sich laut der Kantonspolizei in einem Nebenraum in Sicherheit. Währenddessen versuchte der Mann erfolglos, die Kasse selbst zu öffnen.