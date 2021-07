Arbon TG : Mann in schwarzem Kapuzenpullover mit goldenem Reissverschluss gesucht

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen den BP-Tankstellenshop in Arbon überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Shop dieser Tankstelle an der Landquartstrasse in Arbon wurde überfallen.

Der Täter betrat kurz vor 8.15 Uhr den BP-Tankstellenshop an der Landquartstrasse, bedrohte die zwei anwesenden Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit dem Deliktsgut in noch unbekannter Höhe zu Fuss in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montagnachmittag mitteilte.



Die Angestellten blieben laut Kapo Thurgau körperlich unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ergebnislos. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren vor Ort, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.