Schwarzwald, Deutschland

Mann in Tarnkleidung entwaffnet Polizisten und flieht in den Wald

Nördlich der Studentenstadt Freiburg im Breisgau, in Baden-Württemberg, läuft eine grosse Suchaktion der Polizei.

Am Sonntagvormittag ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich in einer Gartensiedlung in Oppenau, einer Stadt nördlich von Freibrug im Breisgau, ein bewaffneter Mann in Tarnkleidung befinde. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, rückten vier Polizisten aus und stiessen auf den Mann. Dieser sei mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet gewesen. Es gelang ihm, den Beamten die Waffen abzunehmen und in den Wald zu fliehen. Wie die Polizei zur Zeitung sagt, gehe man davon aus, dass der Verdächtige die Waffen mitgenommen habe.