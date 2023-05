Diessenhofen TG: Mann in Waldstück tot aufgefunden

Am Donnerstagmorgen wurde in einem Waldstück Diessenhofen TG ein Mann tot aufgefunden. (Symbolbild)

In einem Waldstück in Diessenhofen wurde eine Mann tot aufgefunden.

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 10.30 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass es in einem Waldstück in Diessenhofen TG, an der Steinerstrasse auf Höhe des Campingplatzes, brenne. Einsatzkräfte der Feuerwehr Diessenhofen waren rasch vor Ort und konnten ein brennendes Auto auf einem Waldweg löschen. Dabei wurde eine tote, männliche Person aufgefunden, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Meldung schreibt.