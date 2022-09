Winterthur-Seen: Mann (32) in Winterthur von einer Gruppe verprügelt und angezündet

Ein Mann wurde am späteren Samstagabend in Winterthur-Seen durch mehrere Personen verletzt. Gegen 23 Uhr stieg ein Mann an der Bushaltestelle «Depot» in den Bus der Linie 2. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits eine Gruppe junger Männer im Bus. Aufgrund der eher engen Platzverhältnisse rempelte der Alleinreisende unbeabsichtigt einen Mann aus der Gruppe an, worauf es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Laut der Kantonspolizei Zürich drängte die Gruppe den Mann an der Bushaltestelle «Waser» auszusteigen, wobei sie den Bus ebenfalls verliess.