Kanton Zürich : Mann in Winterthur vor den Bus gestossen

Ein Mann ist am Freitagnachmittag an einer Haltestelle am Bahnhof Winterthur von einem 37-Jährigen vor einen einfahrenden Bus gestossen und verletzt worden.

1 / 1 Quelle: google.maps

Ein 83-Jähriger wurde am Freitag in Winterthur vor einen Bus gestossen. Das teilt die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung mit. Kurz nach 14.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Meldung ein, dass ein älterer Mann von einem Linienbus erfasst und verletzt worden sei.

Täter konnte verhaftet werden

«Der 83-Jährige musste mit leichten bis mittelschweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden», schreibt die Polizei. Die ersten Abklärungen durch die Kantonspolizei Zürich ergaben, dass ein Unbekannter den Passanten an einer Bushaltestelle vor den Linienbus gestossen hat und anschliessend flüchtete.

Die Ermittlungen erbrachten einen dringenden Verdacht gegen einen 37-jährigen Schweizer. Die Polizei konnte ihn an seinem Wohnort im Bezirk Winterthur verhaften.